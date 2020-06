Il Gruppo FS alla conferenza sulla sharing mobility. #LessCARS è il titolo della 4a edizione per una mobilità sostenibile e condivisa

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Rete Ferroviaria Italiana è main partner della IV Conferenza nazionale sulla sharing mobility, promossa dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Una manifestazione lunga 100 giorni, da giugno a ottobre, in modalità prevalentemente digitale.

