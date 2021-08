Gruppo Fs: a Grosseto esercitazione di emergenza sul ponte del fiume Ombrone

(FERPRESS) – Roma, 2 AGO – Un treno merci partito da Grosseto in direzione Roma si ferma sul ponte del fiume Ombrone (GR) in un punto di difficile accessibilità alla linea ferroviaria. Il macchinista viene colto da malore e deve essere soccorso con urgenza. Il collega che lo accompagna effettua gli interventi di primo soccorso, mette in sicurezza il treno e dà l’allarme.

Pubblicato da COM il: 2/8/2021 h 10:19 - Riproduzione riservata