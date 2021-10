(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha un nuovo Capo ufficio stampa. E’ Marco Mancini. La decisione è stata presa venerdi della scorsa settimana. Mancini, già da anni nella struttura di comunicazione e media di FS prende il posto di Stefano Soprani, che sarà momentaneamente a disposizione dell’Amministratore delegato

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it