Gruppo armatoriale Finbeta si è affidato alla tecnologia informatica di IB e alla soluzione InfoSHIP Quality

(FERPRESS) – Roma, 31 MAR – Il gruppo armatoriale Finbeta di Savona ha affidato alla tecnologia informatica di IB (società integrante della multinazionale norvegese Arribatec) il compito di implementare a bordo di tutte le navi della sua flotta di chemical/product tankers la soluzione InfoSHIP Quality. Si tratta di un’applicazione del sistema gestionale InfoSHIP, che consente di gestire e prevenire situazioni di rischio o emergenziali, come incidenti, malfunzionamenti, imprevisti relativi alla sicurezza della nave e dell’equipaggio.

