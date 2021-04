Grimaldi lancia il collegamento merci diretto Anversa-Cork. Previste due partenze a settimana

(FERPRESS) – Napoli, 30 APR – Il Gruppo Grimaldi consolida la sua presenza nella Repubblica d’Irlanda con il lancio di un servizio feeder ro-ro tra Anversa e Cork, a partire dall’inizio di maggio. Con due partenze a settimana da entrambi i porti, il servizio mira a rafforzare l’attuale collegamento dell’Irlanda al vasto network Grimaldi composto da oltre 140 porti in tutto il mondo, migliorando al contempo i tempi di transito e l’efficienza del servizio di trasporto per le merci rotabili con destinazione Anversa, il principale hub del Gruppo Grimaldi in Nord Europa.

Pubblicato da COM il: 30/4/2021 h 12:28 - Riproduzione riservata