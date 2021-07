Grimaldi estende al porto di Zeebrugge il collegamento merci tra Belgio e Irlanda

(FERPRESS) – Napoli, 26 LUG – A poche settimane dal suo lancio, il Gruppo Grimaldi arricchisce il proprio servizio feeder ro-ro tra il Belgio e l’Irlanda con un nuovo scalo a Zeebrugge. Dal prossimo sabato 24 luglio, grazie al nuovo itinerario, il servizio offrirà due partenze a settimana dal porto di Zeebrugge ed una da quello di Anversa con destinazione Cork e viceversa.

