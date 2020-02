Grendi Trasporti Marittimi: una seconda nave e un nuovo porto tra le principali novità del 2020 del Gruppo

(FERPRESS) – Roma, 26 FEB – Una seconda nave e un nuovo porto tra le principali novità del 2020 del Gruppo Grendi. “Nel 2019 abbiamo registrato il tutto esaurito sulla rotta Marina di Carrara-Cagliari su cui dal 2016 gestiamo tre partenze settimanali. E’ una vera e propria autostrada del mare su cui trasportiamo sia rotabili che container, grazie alla quale molti camion evitano di attraversare la Sardegna da Nord a Sud, con benefici in termini ambientali ed economici. I maggiori volumi sulla nostra linea sono derivati dall’affidabilità del servizio e dall’incremento del traffico container internazionale originato o diretto verso la Sardegna, che, a seguito della chiusura del terminal container di Cagliari, ha trovato sbocco sulla nostra tratta” afferma Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi.

