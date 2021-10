Greenpeace: la mobilità a Roma non é sostenibile, il futuro sindaco riparta dalle periferie!

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – A Roma mezzo milione di persone vive in quartieri senza neanche un metro di piste ciclabili. Si contano oltre 2 milioni di cittadini senza servizi adeguati di mobilità condivisa e c’è una popolazione di 1,7 milioni di cittadini (una città nella città) che non è ancora adeguatamente servita da bus, tram, treni e metro. È quanto emerge dal report di Greenpeace dal titolo “L’insostenibile mobilità di Roma” nel quale sono state esaminate le 155 “zone urbanistiche” della Capitale rispetto a 4 indicatori: trasporto pubblico locale, mobilità dolce, mobilità condivisa e infrastrutture e contesto, evidenziando le criticità del sistema di mobilità di Roma.

