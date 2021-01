(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Greencarrier Freight Services rafforza la sua posizione nel Regno Unito aprendo una nuova sede a Manchester, presso l’aeroporto, pienamente operativa dal 4 gennaio 2021.

“Il nuovo ufficio di Manchester offre buone opportunità di crescita sia nelle importazioni che nelle esportazioni e ci avvicina molto al mercato e ai nostri clienti. Molte industrie esportano grandi volumi da qui, dandoci una buona base per far crescere la pipeline e per la crescita futura attraverso maggiori sforzi commerciali locali e in collaborazione con la nostra rete globale Greencarrier”, afferma Adrian Frodsham, Responsabile Air and Ocean per Greencarrier Freight Services UK.

I clienti possono essere certi che il nuovo ufficio a Manchester sarà in grado di fornire un servizio di alta qualità, poiché specialisti e dipendenti esperti sono pronti a soddisfare le esigenze dei clienti. A questo punto, Greencarrier Freight Services continua a incrementare le sue operazioni di trasporto aereo e marittimo nel nord dell’Inghilterra.

“L’apertura del nostro nuovo ufficio è in linea con la nostra strategia aziendale e rafforzerà la nostra posizione nel Regno Unito. È anche in linea con le nostre grandi ambizioni di far crescere il mercato britannico”, afferma Chris Hunt, amministratore delegato di Greencarrier Freight Services UK .

