Green pass: videoconferenza del ministro Lamorgese con prefetti e questori dei capoluoghi di regione su controlli

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato ieri in videoconferenza i prefetti e i questori dei capoluoghi di regione per dare indicazioni sulla programmazione dei servizi finalizzati ai controlli sul possesso del “Green pass” dopo l’entrata in vigore del decreto legge n.172/2021, che prevede nuove e più stringenti misure per contenere la diffusione del Covid-19. Alla riunione hanno partecipato, in presenza, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, e il Vice comandante della Guardia di Finanza, Giuseppe Vicanolo.

Pubblicato da COM il: 30/11/2021 h 11:35