Green pass: Unatras scrive a Draghi e Giovannini, sciogliere nodi irrisolti e chiarire applicazione a imprese straniere

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Green pass in azienda: il 15 ottobre è alle porte e le associazioni dei trasporti e della logistica scrivono al Governo. Chiedono di sciogliere i nodi che preoccupano le imprese, e di farlo prima che l’obbligo del ‘passaporto verde’ entri in vigore.

La lettera è di Unatras, l’Unione delle principali associazioni dell’autotrasporto italiane (Fai-Conftrasporto, Confartigianato Trasporti, Cna-Fita, Assotir, Unitai e Fiap) presieduta da Amedeo Genedani. Destinatari, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro delle Inftrasrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, e il capo di Gabinetto del Mims Alberto Stancanelli. Tra i firmatari, anche la Fai Conftrasporto-Confcommercio.

