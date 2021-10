Green pass: Tiemme introduce procedure di controllo per tutto il personale

(FERPRESS) – Pisa, 14 OTT – Anche per tutto il personale Tiemme da domani, venerdì 15 ottobre 2021, scatta l’obbligo di certificazione verde (green pass) Covid-19. Per recepire le normative in materia, l’azienda ha definito un apposito ordine di servizio nel quale evidenzia l’obbligo per i lavoratori di rispettare le norme, dettagliando in un documento allegato la procedura aziendale che prevede l’organizzazione e lo svolgimento delle necessarie verifiche. Le misure saranno in vigore, come previsto dal decreto legge di riferimento, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza o eventuali proroghe.

Pubblicato da COM il: 14/10/2021 h 11:17 - Riproduzione riservata