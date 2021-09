Green Pass: Giovannini, nel primo giorno di obbligo su treni solo 0,2% senza certificato

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – Durante la conferenza stampa del Consiglio dei ministri successiva all’approvazione del Dl Infrastrutture il Ministro Enrico Giovannini ha dichiarato ”C’è una fortissima collaborazione con le Regioni sul trasporto pubblico locale. Abbiamo definito le linee guida concordate con loro.

[d]E’ una sfida difficile e oggi è la scadenza entro la quale le Regioni devono inviare i loro piani per il potenziamento dei servizi. Per il secondo trimestre il governo ha messo a disposizione 618 milioni di euro. I fondi aggiuntivi possono essere usati anche per il potenziamento die controlli”. Riguardo alla gestione della pandemia e l’introduzione dell’obbligo del Green Pass sui treni ha affermato: “A breve apriremo il tavolo con tutti i firmatari per la sicurezza sul luogo del lavoro per i trasporti e faremo un tavolo specifico per i rischi dei controllori. Insieme a Viminale e sindacati affronteremo questa tematica”. “Devo ringraziare i gestori e i viaggiatori, ieri sera Trenitalia ci ha comunicato che il numero di persone sprovviste ieri di green pass sui treni a lunga percorrenza era dello 0,2% dei passeggeri, ovvero poco più di 70 persone”. Un dato che, afferma “testimonia la precisione dei controlli ma anche l’adesione cittadini a queste nuove misure”.

