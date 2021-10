Green pass e autotrasporto: Unatras, imprese straniere rimpiazzano quelle italiane. Fermi il 25% dei camionisti

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – Green pass: Unatras lancia l’allarme: da oggi le imprese di autotrasporto straniere stanno sostituendo quelle italiane, con un effetto dirompente sull’economia del settore dei trasporti del nostro Paese. Almeno il 25% di camion delle imprese italiane già da questa mattina è stato costretto a fermarsi per fare largo ai vettori stranieri, innescando di fatto una forma di concorrenza distorta che danneggia un settore centrale della nostra economia.

