Green Pass: Cornacchia (ITT Motion Technologies), con nuova normalità tutti più sicuri

(FERPRESS) – Roma, 6 DIC – “Da oggi scatta l’obbligo del green pass anche sui treni regionali tranne che per gli under 12 e per chi è esente dalla campagna vaccinale. La certificazione, già prevista per i passeggeri dei convogli a lunga percorrenza, ci trova concordi e pensiamo debba fare parte della nuova normalità che ci aspetta. L’Italia non si può fermare, ma per viaggiare in sicurezza servono vaccini e tamponi correttamente eseguiti secondo quanto chiede il Governo, e di conseguenza un certificato che attesti tutto ciò. Il mondo ferroviario si è adoperato, ad ogni livello, affinché oggi tutto fosse pronto: con la collaborazione di tutti ci auguriamo che ciascuno possa raggiungere le proprie mete in totale serenità”.

