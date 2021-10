Green pass: Conftrasporto a Draghi, fra due giorni si rischia il caos rifornimenti

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – “Come faranno le imprese il 15 ottobre?”. Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè scrive al Premier Draghi e al ministro delle infrastrutture Giovannini. Sono due le cose che Conftrasporto chiede: che le norme del green pass siano applicate anche a coloro che entrano in Italia per effettuare attività di trasporto, e che si adottino comunque le condizioni del protocollo a suo tempo definito.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it