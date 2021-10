Green pass: AdSP Adriatico settentrionale, in coordinamento con Prefettura. Attualmente non ci sono criticità

(FERPRESS) – Venezia, 13 OTT – Alla vigilia dell’introduzione delle nuove norme relative al contenimento della pandemia da Covid19 che prevedono l’obbligo di Green Pass anche nei luoghi di lavoro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale condivide con il Prefetto di Venezia, Dott. Vittorio Zappalorto, la necessità di gestire al meglio le criticità operative nei Porti di Venezia e Chioggia connesse alle nuove misure.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it