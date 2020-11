Green Logistics Intermodal Forum: al via domani. Numero espositori già registrati in piattaforma vicino a quota 100

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – Il numero degli espositori già registrati in piattaforma è ormai vicino a quota 100: la scelta di trasferire interamente in digital Green Logistics Intermodal Forum (giovedì 12 e venerdì 13 novembre) rappresenta una scommessa nuova, su cui abbiamo investito con convinzione. La risposta arrivata rappresenta davvero un bel segnale, che dimostra quanto forte sia la necessità, nel settore della logistica, di tornare a re-incontrarsi e confrontarsi, seppur a distanza.



Accanto alle aziende che operano nel settore dell’Intermodalità, si registra la presenza di realtà dei settori della Logistica industriale e Real Estate e della City & Logistics oltre alle 10 startup dell’area Innovation Village. Da segnalare la partecipazione di porti e interporti, realtà dell’IT, big della logistica distributiva, aziende che operano nel settore dei trasporti eccezionali e dell’e-commerce e media di settore.



La due giorni digitale, che prevede un calendario di oltre 20 eventi si aprirà con l’importante convegno Infrastrutture per l’Intermodalità del prossimo decennio – Progetti operativi per il completamento del sistema infrastrutturale italiano, un appuntamento che metterà a confronto i principali protagonisti dell’intermodalità italiana – con le esperienze dei porti e degli interporti di tutto il territorio nazionale – e prevede in apertura l’intervento di Elisa De Berti, Vicepresidente della Regione Veneto con delega alle Infrastrutture e ai Trasporti. E’ stata invitata anche il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

