Green Deal europeo: la Commissione avvia una consultazione pubblica per un’aria più pulita

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica aperta sulla revisione delle norme dell’UE sulla qualità dell’aria ambiente, un risultato chiave del Green Deal europeo. Questa revisione mira ad allineare più strettamente gli standard di qualità dell’aria dell’UE con le nuove raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pubblicate ieri e a rafforzare le disposizioni sul monitoraggio della qualità dell’aria, la modellizzazione e i piani per aiutare le autorità locali a ottenere aria pulita.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it