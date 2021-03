Green Cargo il maggior operatore ferroviario merci svedese celebra 20 anni di attività

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Green Cargo, è stata fondata due decenni fa con l’obiettivo di rafforzare la competitività della Svezia come attraente operatore di trasporto ferroviario di merci. Attualmente abbiamo 1.800 dipendenti che, nei loro ruoli professionali, possono contribuire a questo sviluppo e stiamo continuando la creazione di un sistema di trasporto merci sostenibile e ben funzionante.

Così Green Cargo annuncia i suoi primi 20 anni di attività.

Riportiamo indietro l’orologio e rivisitiamo ciò che era una volta: le Statens Järnvägar (Ferrovie dello Stato svedesi) di proprietà statale, risalenti alla metà del 1800, hanno subito un drastico cambiamento il 1 ° gennaio 2001. L’intero mercato ferroviario commerciale è stato suddiviso in varie società e sono state costituite sette società:

Green Cargo AB (trasporto ferroviario)

SJ AB (trasporto passeggeri)

Euromaint AB (manutenzione della flotta)

Train Tech Engineering (tecnologia ferroviaria)

Unigrid AB (IT)

Jernhusen AB (proprietà)

Trafficare AB (servizi terminalistici)

Quando Green Cargo è stata fondata nel 2001, la scelta del nome è stata molto deliberata. Fin dall’inizio, la sostenibilità è stata una parte naturale delle nostre operazioni. Ci assumiamo la responsabilità sociale, ambientale e finanziaria. Quando parliamo di logistica sostenibile, non consideriamo solo l’elemento climatico, ma anche la sicurezza del traffico, la puntualità e l’economicità delle nostre spedizioni.

Siamo radicati nelle origini del traffico ferroviario svedese e siamo l’operatore più esperto nella logistica ferroviaria. 24 ore su 24, trasportiamo materie prime da foreste e miniere alle industrie di processo e beni di consumo al settore della vendita al dettaglio utilizzando 400 treni merci, che sostituiscono l’uso di 8.800 camion.

Non vediamo l’ora di continuare ad essere un partner importante per i nostri clienti e un datore di lavoro attraente con un focus sulla sostenibilità. Continueremo a guidare le questioni sugli investimenti infrastrutturali centrali per il trasporto merci sostenibile e rafforzeremo la competitività per il commercio e l’industria per i prossimi 20 anni, proprio come abbiamo fatto per i 20 dietro di noi.

Durante l’anno metteremo in risalto il nostro anniversario.

