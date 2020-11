Green Cargo e SSAB implementano soluzioni innovative per il traffico dell’acciaio

(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – È in atto un cambiamento tecnologico per i carri e i vettori di carico per il trasporto merci specializzato per le tratte SSAB tra Luleå e Borlänge e Borlänge e Oxelösund. Un totale di 40 nuovi vagoni sono stati affittati dal fornitore di vagoni Wascosa. I vagoni, che sono stati costruiti dalla manifattura di vagoni Tatravagónka in Slovacchia, sono dotati di freni a disco che consentono treni più silenziosi, una maggiore flessibilità di utilizzo dei vagoni, una maggiore sicurezza in condizioni invernali e una riduzione dei requisiti di manutenzione. L’assemblaggio di un nuovo tipo di portapacchi sui vagoni destinati al trasporto di prodotti in acciaio è attualmente in corso presso il deposito di manutenzione di Green Cargo a Eskilstuna.

