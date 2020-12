Green Cargo è la prima nei paesi nordici a mettere in servizio le locomotive Eurodual

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – Questa settimana segna una nuova era per il traffico merci in Norvegia. Green Cargo utilizzerà le prime due locomotive merci di nuova generazione in Norvegia. Le nuove locomotive Eurodual sono più robuste, meglio adattate al duro paesaggio norvegese e ridurranno i ritardi su tutta la rete ferroviaria. La nuova locomotiva significa che un treno merci può trasportare l’equivalente di 30 camion. La Norvegia è il primo paese dei paesi nordici a utilizzare questa nuova locomotiva.

L’amministratore delegato di Green Cargo Norvegia Bengt Fors ha presentato con orgoglio questa notizia al terminal merci di Alnabru.

“Le nostre nuove locomotive hanno una configurazione a sei assi rispetto ai quattro assi delle nostre attuali locomotive, che forniscono una migliore trazione ferroviaria. La locomotiva ha anche un motore notevolmente più potente, che rende la nuova locomotiva più adatta per la rete ferroviaria norvegese che presenta numerose pendenze ripide “, afferma Bengt Fors.

Green Cargo è uno dei primi attori a utilizzare la nuova generazione di locomotive in Europa. La locomotiva di Alnabru è la prima nella regione nordica.

Le nuove locomotive Eurodual hanno una trazione sia elettrica che diesel-elettrica.

“Due motori diversi significano che la locomotiva può essere utilizzata su tutte le linee ferroviarie indipendentemente dal fatto che siano elettrificate. È possibile cambiare tra i due motori mentre il treno è in movimento. Questo riduce il rischio di rimanere bloccati e quindi aiuta a migliorare la puntualità dei treni ”, spiega Bengt Fors. La nuova locomotiva può trainare un treno di un massimo di 30 vagoni merci, rispetto ai 20 vagoni merci gestiti dalle locomotive di ieri.

“La locomotiva Eurodual può trainare il treno da sola, mentre per trainare un treno merci erano necessarie due locomotive a quattro assi. La nuova locomotiva riduce i costi operativi e offre capacità per più vagoni merci “, afferma Bengt Fors, amministratore delegato di Green Cargo Norvegia.

Il direttore del trasporto merci su rotaia di Bane NOR, Oskar Stenstrøm, è positivo per il dispiegamento di due moderne locomotive appositamente costruite da Green Cargo.

“In qualità di gestore dell’infrastruttura, abbiamo una visione molto positiva di un importante operatore di trasporto merci che investe in locomotive nuove e ultramoderne. Ciò avrà un impatto immediato sia sulla capacità che sull’efficienza del traffico merci. Ciò contribuirà a rafforzare il vantaggio competitivo del trasporto merci su rotaia “, afferma Oskar Stenstrøm. Una maggiore capacità sulla rete ferroviaria ridurrà anche la congestione dei veicoli da trasporto pesanti e dei camion sulle strade norvegesi.

La nuova locomotiva aumenterà la capacità di trasporto merci in una rete ferroviaria trafficata senza sovraccaricare la rete.

“Con l’eccezione dei brevi binari che limitano la lunghezza dei treni, si applicano restrizioni su diversi tratti al numero di treni merci e alle locomotive che possono essere collegate. È importante trovare soluzioni che consentano treni più lunghi, estendendo gli incroci dei binari e attraverso altri metodi. Questo tipo di locomotiva riduce il rischio di rimanere bloccati e quindi aiuta a migliorare la puntualità dei treni “, spiega Oskar Stenstrøm, Direttore del trasporto merci su rotaia di Bane NOR.

