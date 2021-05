Green Airport Bus di Malpensa: in servizio l’elettrico. Collaborazione SEA, Arriva Italia, Air Pullman e Autolinee Varesine

(FERPRESS) – Milano, 19 MAG – Entrerà in servizio dal 19 maggio la flotta dei Green Airport Bus di Malpensa composta da 2 autobus Citea SLF-120 Electric, dotati ciascuno di un pacco batteria da 85 kWh, gestita da Arriva Italia, tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma in Italia.

Green Airport Bus è il servizio offerto da SEA che trasporta i passeggeri da un Terminal all’altro di Malpensa: una flotta di bus che consente ai turisti in arrivo o in partenza di muoversi tra i due terminal e raggiungere i diversi park auto presenti lungo il percorso dei Green Bus. Questo servizio permette di raggiungere anche Cargo City, la città delle merci che grazie alle sue strutture specializzate offre assistenza per tutte le tipologie di merci aeree. Il servizio è attivo dalle 5.00 alle 24.00 con una frequenza di 20 minuti. Le fermate dei terminal si trovano davanti all’Hotel Sheraton (T1) e sul marciapiede di fronte all’uscita arrivi (T2).

Pubblicato da COM il: 19/5/2021 h 11:40 - Riproduzione riservata