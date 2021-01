Grecia: Alstom consegna il primo Pendolino ristrutturato e modernizzato a TRAINOSE

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Il primo treno Pendolino ETR470 aggiornato da Alstom arrivato a Salonicco, segna l’arrivo dei treni ad alta velocità in Grecia.

Questo fa parte di un progetto implementato da TRAINOSE – il principale fornitore di trasporto ferroviario in Grecia – in cui Alstom fornirà l’ammodernamento del deposito e la manutenzione correttiva per i cinque treni che costituiranno la prima flotta di treni ad alta velocità del paese.

I due contratti, firmati a marzo 2020 per l’ammodernamento dei depositi ea giugno 2020 per la manutenzione, valgono complessivamente circa 40 milioni di euro.

L’ambito dei contratti include l’ammodernamento di un deposito a Salonicco e servizi di manutenzione correttiva per cinque treni ad alta velocità Pendolino ETR470 Alstom. Il deposito di Salonicco è stato oggetto di importanti lavori di ammodernamento negli ultimi mesi. I treni sono stati anche completamente rinnovati e modernizzati da Alstom nella sua sede di Savigliano in Italia.

A seguito di un ampio processo di upgrade, i treni, ora appartenenti a TRAINOSE come parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI), avranno caratteristiche migliorate come la connessione Wi-Fi e nuovi sistemi di informazione ai passeggeri. I treni sono stati inoltre potenziati con segnalamento ETCS e modificati per operare con catenaria a 25 kV in modo da essere pienamente idonei al funzionamento sulla rete greca. Il primo treno Pendolino inizierà a circolare tra Atene e Salonicco a partire da marzo 2021.

“L’introduzione dei treni ad alta velocità in Grecia è un risultato importante per Alstom e per il nostro cliente negli sforzi di modernizzazione del trasporto ferroviario del paese. Questo progetto completa la presenza di lunga data di Alstom in Grecia “, ha affermato Stavros Vlachos, amministratore delegato di Alstom per la Grecia.

L’introduzione dei treni ad alta velocità è una componente chiave del piano dell’operatore greco TRAINOSE per ridurre i tempi di viaggio attuali sull’asse principale Atene-Salonicco da 4 ore a circa 3 ore dopo gli aggiornamenti infrastrutturali completati.

“L’avvio del servizio ad alta velocità in Grecia con questi treni Alstom aggiornati fa parte della nostra strategia per offrire una migliore esperienza ai passeggeri, servizi di migliore qualità e tempi di viaggio ridotti su una rotta molto popolare. Inoltre, l’ammodernamento del nostro deposito di Salonicco come parte di questo progetto trasformerà i nostri depositi in alcuni dei depositi più moderni e ad alta tecnologia nell’Europa sud-orientale “, ha affermato il professor Filippos Tsalidis, CEO di TRAINOSE.

La gamma Avelia ad alta velocità di Alstom si basa su tre attuali prodotti di punta: Avelia Pendolino, Avelia Euroduplex e Avelia AGV, per un totale di 35 anni di esperienza nel servizio commerciale. Il treno ad alta velocità Avelia Pendolino è certificato in 14 paesi e più di 520 treni sono stati venduti in paesi come Italia, Spagna, Regno Unito, Polonia, Portogallo, Russia e Cina.

Avelia Pendolino è una soluzione ferroviaria flessibile e interoperabile per linee ad alta velocità e convenzionali, con corse fino a 250 km / h. Uno dei treni ad alta velocità più collaudati al mondo e veramente transfrontaliero, l’Avelia Pendolino beneficia dei quattro decenni di esperienza ad alta velocità di Alstom. Il suo successo si basa principalmente sulla sua modularità e flessibilità. Avelia Pendolino è prodotto principalmente nello stabilimento Alstom di Savigliano in Italia e la sua prima entrata in servizio commerciale risale al 1988. L’ammodernamento applicato a questa flotta di Pendolino ETR 470 dimostra l’impegno di Alstom a supportare i clienti nell’adattamento delle loro risorse durante l’intero ciclo di vita e sfruttando la flessibilità del prodotto Avelia Pendolino.

Pubblicato da GR il: 22/1/2021 h 12:56 - Riproduzione riservata