Grandi navi: Uggè, definire i tempi della disponibilità degli accosti a Marghera

(FERPRESS) – Venezia, 14 LUG – Venezia, grandi navi: “Il Governo ha fatto finalmente chiarezza, ma il decreto in fase di conversione deve essere migliorato”. Così il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè sul decreto che dai 1° agosto di quest’anno vieta i passaggi delle grandi navi lungo il canale della Giudecca.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it