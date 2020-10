Grabday: il giorno delle bici lungo il GRAB con le tante associazioni promotrici ad animare il percorso

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Ieri è stato il #Grabday, una giornata a pedalare lungo l’anello di 45 km del Grande Raccordo Anulare delle Bici. Le tante associazioni promotrici del progetto, in occasione di Via Libera, hanno animato il percorso con le tappe sparse nel cuore della Capitale, tutto nel completo rispetto del distanziamento e di ogni norma anti Covid-19. I volontari di Legambiente, dal Colosseo hanno esposto gli striscioni VIA DEI FORI PEDONALE e GRAB SUBITO.

Pubblicato da COM il: 19/10/2020 h 11:52