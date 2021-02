Governo: Bonelli (Europa Verde), da Draghi dichiarazioni incoraggianti. Investire su TPL

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – “Quelle del Premier Draghi sono dichiarazioni programmatiche incoraggianti, che mettono insieme la lotta alla pandemia e quella alla crisi climatica. Attendiamo di leggere i primi provvedimenti, a partire dal Piano per l’uso del Next Generation EU. Noi Verdi ricordiamo che la lotta all’inquinamento dell’aria e alla pandemia si fa investendo molto nel trasporto pubblico, sulla digitalizzazione, sull’innovazione, sulle energie rinnovabili e in un’agricoltura sostenibile”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/2/2021 h 11:38 - Riproduzione riservata