Gothenburg: nuovo collegamento ferroviario merci dal porto a Oslo trasferirà 2.000 camion dalla strada alla rotaia

(FERPRESS) – Roma, 17 SET – È stato avviato un nuovo servizio navetta ferroviario settimanale, che fornisce a Oslo e alla Norvegia un collegamento rapido, affidabile e rispettoso del clima con il più grande porto della Scandinavia. Il servizio è in grado di trasferire 2.000 camion dalla strada alla rotaia, con una conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica di oltre 700.000 kg all’anno.

