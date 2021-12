GoRaleigh implementa la soluzione di mobilità elettrica di INIT per la gestione della carica dei bus

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Numerosi ordini da tutta Europa, richieste da tutto il mondo e ora il primo ordine dagli Stati Uniti: le soluzioni di mobilità elettrica del Gruppo INIT sono molto richieste. GoRaleigh, l’azienda di trasporto pubblico nella capitale Raleigh della Carolina del Nord, sta attualmente introducendo un sistema di gestione intelligente di ricarica per caricare in modo efficiente ed economico la sua flotta di autobus elettrici lanciata di recente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it