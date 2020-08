Go-Ahead: Land Transport Authority di Singapore concede estensione del contratto di due anni per i bus

(FERPRESS) – Roma, 26 AGO – Il gruppo Go-Ahead annuncia che la Land Transport Authority (LTA) di Singapore ha concesso un’estensione del contratto di due anni a Go-Ahead Singapore per continuare a far funzionare circa 450 autobus nella regione di Loyang dell’isola.

L’estensione, concessa sulla base di una forte performance operativa, inizierà a settembre 2021 e durerà fino a settembre 2023. Questo segue il contratto iniziale di cinque anni che ha visto l’ingresso del Gruppo nel mercato degli autobus di Singapore nel settembre 2016.

Go-Ahead ha attinto alla sua esperienza come il più grande operatore di autobus a Londra per esportare le migliori pratiche in un’altra grande città, Singapore. I colleghi di Go-Ahead London che hanno trascorso del tempo a lavorare con Go-Ahead Singapore hanno, allo stesso modo, riportato capacità e conoscenze che ora aggiungono valore alle operazioni del Gruppo nel Regno Unito.

Nei suoi quattro anni di attività, Go-Ahead Singapore ha introdotto una serie di nuovi servizi per conto di LTA, ha contribuito a migliorare la soddisfazione dei clienti e ha applicato sistemi IT innovativi che migliorano l’efficienza di conducenti e ingegneri.

David Brown, CEO di Go-Ahead, ha commentato: “Go-Ahead Singapore è stata una grande aggiunta al Gruppo e sono lieto che gestiremo gli autobus a Singapore almeno fino al 2023. Il nostro team di gestione esperto ha guidato la fornitura di prestazioni straordinarie per conto di LTA negli ultimi anni e ha svolto un ruolo importante nella risposta di Singapore alla crisi COVID-19 “.

Andrew Thompson, amministratore delegato di Go-Ahead Singapore, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi è il risultato di tanto duro lavoro da parte dei 1.000 colleghi con sede a Loyang Depot. Siamo grati all’Autorità per la fiducia che ci hanno riposto e continueremo a servire i passeggeri con una rete di autobus sicura e affidabile”.

