GNL: Porto La Spezia primo scalo a effettuare operazione bunkeraggio. Roncallo, buona notizia per ambiente

(FERPRESS) – La Spezia, 19 OTT – “La notizia che nelle prossime settimane, nel porto della Spezia, verrà effettuata la prima operazione di bunkeraggio di GNL alla Costa Smeralda, è un’ottima notizia, che ci riempie di soddisfazione e di orgoglio, perché ancora una volta il nostro scalo è il primo a livello nazionale in cui viene realizzata un’operazione di questo tipo, che è invece di ordinaria amministrazione in molti porti del Nord Europa e, per il bacino Mediterraneo, a Barcellona e a Marsiglia”, così ha dichiarato la Presidente dell’AdSP, Carla Roncallo.

Pubblicato da COM il: 19/10/2020 h 11:27 - Riproduzione riservata