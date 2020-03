Giulio Serra (DHL), la vera sfida ora sarà riprendere il processo produttivo a velocità standard

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Giulio Serra, Head of Marketing Communication and Strategic Business Development Italy di DHL Global Forwarding.

Il Global Report Resilience360 è una sorta di “instant book”, che dimostra come il Covid-19 abbia definitivamente affermato la necessità di risposte in tempo reale, per le quali – ovviamente – occorre avere anche le capacità di reazione: è l’altra faccia della globalizzazione, e DHL si conferma azienda globale capace di uno sguardo che abbraccia davvero l’intero pianeta. Quali sono i dati più interessanti che emergono da questo Report, al di là di quelli riassunti nel focus riservato all’Italia?

Gli elementi principali contenuti nel nostro Global Report Resilience 360 riguardano l’operatività a livello trasversale in tutti i mercati internazionali, in primis quello della Cina. Se è vero che oggi la Cina sembra stia vedendo la luce in fondo al tunnel e stia facendo i primi passi per uscire dalla crisi, la vera sfida ora sarà riprendere il processo produttivo a velocità standard. Ci troviamo, e ci troveremo, ad affrontare situazioni di backlog nei porti.

Un rallentamento sui flussi dei trading è inevitabile: i principali problemi di backlog si riscontrano già in porti e aeroporti, che rappresentano naturalmente i punti d’accesso ai mercati di consumo. Nelle scorse settimane molte compagnie marittime hanno dovuto annullare diverse partenze ricorrendo a blank-sailings e diverse compagnie aeree hanno cancellato i servizi passeggeri da/per i principali mercati: dal momento che le navi non partono e il trasporto aereo ha sensibilmente ridotto gli spazi disponibili al carico (considerate che mediamente circa il 60% delle merci viaggiano nella pancia degli aerei passeggeri), molte merci rimangono in banchina o in aeroporto. Si tratta di un collo di bottiglia che va pian piano gestito e smaltito.

Ci saranno dunque problemi legati alla movimentazione merci quando verrà ripristinata la normalità. L’Autorità Cinese, a nostro avviso, dovrà essere veloce nel rivedere e adattare le normative varate ai fini del contenimento del contagio, così come dovranno esserlo le aziende produttrici nell’adeguarsi.

Al momento il trasporto aereo passeggeri da e per la Cina è ancora in sofferenza per la limitazione dei servizi.

È una vera sfida per il mercato produttivo: pensiamo solo all’industria dell’Automotive o dell’Hitech.

Molta parte della componentistica arriva dalla Sud Corea che sta soffrendo per il Covid 19 e arriva nel mercato cinese per l’assemblaggio. Ora, il trasporto è limitato e questo impatta direttamente sull’industria cinese.

Al di là dei contenuti del Report, che certo deve avere determinate caratteristiche, c’è la concreta esperienza di operatori che si muovono in Italia. Confetra e molte altre associazioni hanno lanciato ripetuti allarmi su blocchi e ostacoli al movimento delle merci nei porti, agli uffici doganali, ai valichi etc. Qual è l’esperienza concreta di DHL al riguardo?

In DHL Global Forwarding siamo abituati a lavorare in questo modo: come operatori leader nel settore abbiamo quotidianamente contatti diretti con enti e autorità in prima linea per avere notizie aggiornate e di prima mano. Nel momento in cui le nostre fonti ci comunicano situazioni di difficoltà operativa, ci attiviamo per trovare soluzioni alternative così da sostenere la regolarità dei servizi per i nostri clienti. Siamo fortemente e costantemente impegnati sul fronte della comunicazione con partner operativi e, ovviamente, giornalmente coi nostri clienti per metterli in condizione di poter meglio gestire la loro supply chain.

Adottiamo un approccio proattivo, gestiamo le informazioni in modo immediato, per essere sempre a supporto del mercato e far fronte a esigenze specifiche dei clienti.

Il “Global Forwarding” del virus ha mostrato l’importanza della tracciabilità e del totale controllo territoriale. DHL è probabilmente azienda all’avanguardia in questo settore, come si realizza un avanzamento in questo settore e quali sono le dimensioni dei processi d attivare?

Il punto di forza di DHL Global Forwarding è il network. Nel momento in cui il mercato ci mostra situazioni di rischio, mettiamo in atto immediatamente delle contromisure per assicurare il miglior livello di servizio possibile sul territorio di competenza. Personalmente voglio aggiungere che tutto questo sarebbe impossibile se non ci fosse alla base una forte passione per tutto quello che facciamo. Passione e dedizione che ci legano al nostro brand rafforzando il nostro spirito d’appartenenza a DHL, che portano a garantire sempre il massimo supporto possibile ai nostri clienti, soprattutto in questa situazione di emergenza che siamo chiamati ad affrontare.

Che cosa c’è nel dopo-coronavirus? Un aumento del commercio on-line, un trasferimento di molte imprese sul web, la crescita di nuove opportunità di mercato.

E’ probabile un aumento della logistica door to door; due domande:

1) c’è un riscontro già nei dati dell’effetto Covid-19 sulle vendite on-line e sui movimenti DHL?;

2) in quali situazioni di “stress test” DHL è in grado di assicurare la continuità operativa, i limiti sono solo quelli posti dalle autorità governative?

In questo momento è chiaro che, inevitabilmente il mercato sta rallentando: molte aziende stanno soffrendo, dovendo rispondere a esigenze di pianificazione e di crescita. Lo scenario possibile alla ripresa potrà essere il seguente: ci sarà chi riprenderà a produrre più velocemente, chi a vendere in maniera più consistente generando un incremento della domanda nell’ambito della movimentazione delle merci. La vera ‘challenge’ consisterà nella gestione di questo incremento, che normalmente viene accompagnato da un rialzo tariffario. Il punto critico riguarda la velocità con cui compagnie marittime e aeree riusciranno a ristabilire la propria operatività per far fronte ai volumi in crescita. Quando la normalità sarà ripristinata, ci troveremo a dover far fronte a una situazione di picco e lì dovremo essere pronti e saper dare risposte.

Nella situazione attuale e per far fronte alla cancellazione dei voli passeggeri per/da Cina e USA, da fine Febbraio abbiamo attivato il servizio charter: una decina di voli settimanali con direttrici da e per Cina e Stati Uniti a servizio dei nostri clienti – questo è il segnale di come un’azienda come la nostra sia reattiva e sempre pronta ad affrontare le situazioni di crisi per la supply chain dei nostri clienti, sempre attenta alle esigenze del mercato.

Una grande multinazionale assicura anche il rispetto delle regole di sicurezza riguardanti innanzitutto i lavoratori. Riusciamo a descrivere un processo di consegna gestito da DHL nel pieno dell’emergenza Covid-19?

Possiamo confermare che dall’inizio della crisi abbiamo attivato tutte le disposizioni del Governo e siamo attenti quotidianamente a tutti i protocolli sanitari suggeriti dalle autorità per la sicurezza dei lavoratori e nei confronti dei clienti. Sin dall’inizio dell’emergenza, come DHL Global Forwarding Italy abbiamo messo insieme una task force di emergenza che lavora H24, con l’obiettivo di acquisire tutte le disposizioni di Governo e Ministero della Salute per l’attuazione immediata di tutte le misure, al fine di tenere alta la salvaguardia dei lavoratori e dei nostri clienti.

Pubblicato da AD il: 20/3/2020 h 11:53 - Riproduzione riservata