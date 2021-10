GIS: oltre 12 mila persone alla più importante esposizione europea su sollevamento materiali e trasporti eccezionali

(FERPRESS) – Piacenza, 11 OTT – Chiusura con il record di visitatori per il GIS, l’8ª edizione delle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, che ha chiuso i battenti al Piacenza Expo. Oltre 12 mila gli ingressi registrati durante la tre giorni dedicata ai settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali.

