Giornate Nazionali del MaaS: il 13 e 14 luglio a Roma l’appuntamento di TTS Italia e Club Italia

(FERPRESS) – Roma, 7 LUG – Manca poco alle “Giornate Nazionali del MaaS”, il convegno organizzato congiuntamente da TTS Italia e Club Italia e che si terrà a Roma, finalmente in presenza, il 13 e 14 luglio. Si parlerà di Mobilità come servizio (MaaS) a tutto campo, discutendone con Istituzioni, Enti Locali, fornitori di tecnologia.

Ci sarà spazio per le buone pratiche nazionali da parte di chi è già sulla strada verso il MaaS, e un quadro internazionale con attori chiave della mobilità.

L’evento sarà soprattutto l’occasione per presentare le “Linee guida per lo sviluppo dei servizi MaaS in Italia”, elaborate da TTS Italia nell’ambito del Gruppo di Lavoro dedicato al MaaS, e “Sistemi di pagamento e di accesso per i MaaS. Linee guida per il trasporto collettivo” di Club Italia.

Per il programma sempre aggiornato: https://www.ttsitalia.it/giornate-nazionali-del-maas-agenda/

Per la registrazione: https://www.club-italia.com/prodotto/giornate-nazionali-del-maas/

Pubblicato da COM il: 7/7/2021 h 16:05 - Riproduzione riservata