Giornata Mondiale delle Bicicletta: FIAB dedica il 3 giugno al Bike To School

(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – TUTTI A SCUOLA IN BICI: è questo lo slogan di FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che quest’anno dedica la Giornata mondiale della bicicletta del 3 giugno al tema del bike to school. L’iniziativa – patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e promossa in collaborazione con SIP-Società Italiana di Pediatria – rappresenta un invito a tutti gli studenti e alle loro famiglie a percorrere in bicicletta il tragitto casa-scuola in questa particolare giornata, proprio in prossimità della fine dell’anno scolastico.

Pubblicato da AB il: 26/5/2021