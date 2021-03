Gioia Tauro: ratifica del Regolamento comprensoriale della manovra ferroviaria nel porto

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 24 MAR – Passo dopo passo l’attività ferroviaria ed intermodale del porto di Gioia Tauro diventa sempre più strutturale. Questa mattina, in video conferenza, si è tenuta la riunione del Comitato portuale guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli. Tra le questioni poste all’ordine del giorno la ratifica del “Regolamento comprensoriale della manovra ferroviaria nel porto di Gioia Tauro” (ReCoMaF). Si tratta di una regolamentazione da adottare laddove vengano istituite nuove realtà ferroviarie come, in questo caso, all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro con l’avvio dell’operatività del gateway ferroviario.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/3/2021 h 12:25 - Riproduzione riservata