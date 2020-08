Gioia Tauro: porto con il miglior livello di connettività in Italia nel terzo trimestre 2020 secondo MDS Transmodal Limited

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 27 AGO – Gioia Tauro è il porto con il miglior livello di connettività in Italia nel terzo trimestre dell’anno. E’ quanto risulta dall’analisi dei dati sulla connettività dei primi dieci porti italiani nel terzo trimestre del 2020, elaborati da MDS Transmodal Limited, in collaborazione con UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo). Nella classifica relativa alla connettività dei porti a livello internazionale, nel mercato italiano lo scalo di Gioia Tauro si pone al vertice, seguito da Genova, Spezia, Trieste e Livorno ai quali seguono Napoli, Vado Ligure, Civitavecchia, Salerno e Venezia.

