Gioia Tauro: continua l’attività del gateway ferroviario. Stamattina è entrato in porto il secondo treno

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 22 DIC – Dopo l’avvio dello scorso 16 dicembre, questa mattina è entrato in porto il secondo treno. Continua così l’attività del gateway ferroviario, che ha dato inizio al servizio di intermodalità dello scalo calabrese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it