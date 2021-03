Gioia Tauro: al via i lavori di realizzazione della banchina di ponente. Lavori per 12,6 mln di euro

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 17 MAR – A breve partiranno i lavori di realizzazione della banchina di ponente del porto di Gioia Tauro. E’ stato sottoscritto il contratto tra l’Autorità portuale di Gioia Tauro e la Fincosit, impresa italiana tra le maggiori del settore dell’ingegneria civile con un’alta specializzazione nel campo marittimo.

Del valore di circa 12,6 milioni di euro, il progetto punta a completare il banchinamento del porto di Gioia Tauro che, in questo tratto, avrà una profondità di fondali pari a 17 metri.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it