Gilberto Salciccia (Salcef): politiche di investimento per l’Up-Grade e la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – In questa fase di emergenza e di conseguenti cambiamenti al nostro

modo di vivere e di spostarci il trasporto ferroviario riveste un ruolo fondamentale. Con un forte sostegno al trasporto ferroviario di merci e persone dobbiamo combattere il ritorno ad una mobilità basata su mezzi individuali, e scongiurare una regressione degli obiettivi raggiunti in termini di sostenibilità di vita ed ambientale. La cura sul ferro non può fermarsi. Occorre reagire all’emergenza innanzitutto attraverso politiche di investimento che sostengano lo sforzo profuso, da parte di Ferrovie e degli altri soggetti interessati, per il mantenimento, l’Up-Grade e la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie.

