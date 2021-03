Gig Economy: Masucci (Fit-Cisl Lazio), vicini a protesta riders per i diritti. Con unione possibile risultati

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – “Dopo lo sciopero dei lavoratori di Amazon dello scorso 22 marzo, riteniamo importante che proseguano le attività di tutela e sensibilizzazione nei confronti del lavoro di frontiera, del lavoro ‘fragile’, e siamo certi che tramite l’unione saranno raggiunti risultati importanti: esprimiamo la nostra vicinanza alla protesta della rete Riders per i diritti oggi a Piazza San Silvestro, a cui partecipa la nostra Rsa tra i riders, Elio Sabbatini, e sosteniamo al massimo le istanze dei lavoratori”.

