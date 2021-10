Giappone: dal 2023 al via i primi voli di prova pubblici Volocopter in collaborazione con la Japan Airlines

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Il 1° ottobre 2021 Volocopter ha partecipato alla Tavola rotonda di Osaka. Con nove milioni di residenti, la prefettura di Osaka ha una delle più grandi aree industriali della baia in Asia, inclusi diversi porti marittimi e aeroporti internazionali nelle sue vicinanze, il che la rende un luogo ideale per testare le condizioni di terra, acqua e città. Come ospite dell’Expo 2025 Osaka Kansai, Osaka ha forti ambizioni di avviare le attività UAM da questo evento in poi, come leader in una nazione già avanzata.

