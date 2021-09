Gianni Bechelli nuovo presidente di Autolinee Toscane. Aperta fase di gestione unica del TPL

(FERPRESS) – Firenze, 22 SET – Gianni Bechelli è il nuovo presidente di Autolinee Toscane. Subentra a Bruno Lombardi, che da pochi giorni ha passato il testimone. Il cambio ai vertici avviene in un momento particolarmente importante per la società che tra poche settimane, il 1° novembre, sarà chiamata a gestire il trasporto pubblico su gomma nell’intera regione.

“É una bella sfida: modernizzare e integrare la rete regionale del trasporto pubblico. Una sfida unica nel suo genere a livello nazionale – dichiara Gianni Bechelli, neo-presidente di Autolinee Toscane. – Ho sempre sostenuto il trasporto pubblico come decisivo nella qualità del vivere urbano fin dai tempi dell’esperienza da sindaco, quando mi sono battuto per avere la tramvia da Firenze a Scandicci. L’obiettivo oggi è ancora più difficile, ma Autolinee Toscane ha saputo e saprà essere all’altezza con l’aiuto di tutti: personale, sindacati e istituzioni. Raccolgo un’eredità importante dall’amico Lombardi. L’uomo che ha segnato in questi anni la storia del trasporto a Firenze e in Toscana. A lui va un ringraziamento sincero”.

Pubblicato da COM il: 22/9/2021 h 12:09 - Riproduzione riservata