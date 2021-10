Gest: Laugaa su inchiesta GdF, gestione corretta. Estranei all’indagine

(FERPRESS) – Firenze, 7 OTT – “Stamani la Guardia di Finanza è venuta negli uffici di Gest per acquisire atti relativi alla gestione della tramvia. É stata fornita tutta la documentazione richiesta e data la massima collaborazione all’indagine”. Lo si apprende da una nota della stessa azienda francese. “Abbiamo fornito tutto quanto richiesto – commenta l’amministratore delegato Jean Luc Laugaa – siamo sereni e sicuri della assoluta correttezza nella gestione. Gest è del tutto estranea ai fatti oggetto dell’indagine”.

