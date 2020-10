Germania: Siemens Mobility consegnerà 109 light rail vehicles per Düsseldorf e Duisburg

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – Düsseldorfer Rheinbahn AG e Duisburger Verkehrsgesellschaft AG hanno ordinato congiuntamente 109 veicoli ferroviari leggeri Avenio HF a pianale alto di Siemens Mobility, inclusa un’opzione per ulteriori 48 unità. Il contratto include anche la manutenzione e l’assistenza dei veicoli di Duisburg per 24 anni e un’opzione per altri otto anni. È stato firmato un contratto di fornitura di pezzi di ricambio di 24 anni per i veicoli di Düsseldorf. L’ordine ha un volume di quasi 400 milioni di euro.

Pubblicato da AB il: 15/10/2020 h 11:21