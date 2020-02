Deutsche Bahn: Seiler in Consiglio di amministrazione per le risorse umane e il diritto fino al 2025

(FERPRESS) – Roma, 21 FEB – Il Consiglio di vigilanza di Deutsche Bahn AG ha prorogato il contratto di Martin Seiler all’interno del del Consiglio di amministrazione per le risorse umane e il diritto, che scadeva alla fine del 2020. Il suo nuovo contratto durerà altri cinque anni, dal gennaio 2021 alla fine del 2025. Seiler è passato dalla Deutsche Telekom a DB nel gennaio 2018.

