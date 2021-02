Germania: Regensburg promuove il trasporto pubblico locale sostenibile con la tecnologia Siemens

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – Siemens Smart Infrastructure ha ricevuto un ordine dall’autorità di trasporto di Ratisbona “das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH” in Germania per attrezzare il deposito degli autobus nella Markomannenstrasse per l’elettromobilità. Siemens fornirà l’infrastruttura di ricarica e la tecnologia di distribuzione dell’energia. L’inizio delle operazioni è previsto per il 2021. Gli autobus elettrici sono stati introdotti per la prima volta nel centro della città di Ratisbona nel 2017.

“Per continuare a rendere i trasporti a Ratisbona più rispettosi dell’ambiente e climaticamente neutri, vogliamo promuovere ulteriormente l’elettrificazione del trasporto pubblico locale”, ha affermato Manfred Koller, amministratore delegato di Stadtwerk.Regensburg. “Per noi è importante integrare la nuova infrastruttura di ricarica nel deposito degli autobus esistente in modo semplice ed economico. Inoltre, dobbiamo essere in grado di aggiungere più opzioni di ricarica in futuro. Abbiamo deciso di affidarci a Siemens per la loro infrastruttura di ricarica facile da espandere e per il loro sistema di condotti sbarre per la distribuzione dell’energia come alternativa al cablaggio complesso “.

Le stazioni di ricarica Sicharge UC 200 forniranno 22 nuovi autobus elettrici in 23 parcheggi con una potenza di ricarica di 150 kW ciascuno. La ricarica avverrà durante la notte o durante altre interruzioni delle operazioni utilizzando cavi e connettori di ricarica. 16 dei 23 parcheggi avranno uno speciale avvolgicavo che si riavvolge automaticamente una volta completata la ricarica, lasciando aperte le corsie di transito. I veicoli saranno alimentati con elettricità verde prodotta a livello locale e rinnovabile da REWAG, il fornitore di energia del gruppo di società di Regensburg.

“Questo progetto dimostra ancora una volta l’importanza di integrare nuove infrastrutture di ricarica nelle strutture esistenti. Molte città stanno investendo nel trasporto sostenibile in autobus, ma il retrofit deve essere il più economico possibile. Per questo motivo, convertire i depositi di autobus esistenti in operazioni eBus deve essere facile ed efficiente in termini di costi “, ha affermato Birgit Dargel, Responsabile Future Grids presso Siemens Smart Infrastructure.

Per collegare il deposito alla rete elettrica pubblica e per distribuire l’elettricità nell’edificio, Siemens sta installando anche trasformatori e un quadro di bassa tensione S8 Sivacon.

Le singole stazioni di ricarica nel deposito verranno quindi alimentate tramite un sistema di condotti sbarre Sivacon 8PS. Ciò che rende unica questa forma di distribuzione di energia sono i connettori speciali che adattano facilmente il sistema di condotti sbarre alle particolari caratteristiche dell’edificio esistente. Questa soluzione è più flessibile dei cavi, più facile e veloce da installare. È possibile aggiungere carichi aggiuntivi tramite unità di derivazione secondo necessità. Durante la pianificazione del sistema di distribuzione dell’alimentazione, viene creato un gemello digitale del sistema di condotti sbarre utilizzando strumenti di pianificazione digitale. Una futura espansione modulare del sistema può così essere simulata e inclusa nel processo di pianificazione già oggi. Ciò consente una pianificazione lungimirante ed economica nonché un’attuazione efficiente.

