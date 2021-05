Germania: Müller (VDA), con nuovi obiettivi climatici Paese diventi capofila in infrastrutture e investimenti

(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – A due settimane dalla decisione della Corte costituzionale federale tedesca (BVerfG), il gabinetto federale ha lanciato una legge sulla protezione del clima rivista con obiettivi di emissioni di gas a effetto serra più elevati per il 2030 e un obiettivo di neutralità dei gas a effetto serra anticipato al 2045. “Il Climate Protection Act avrà un impatto notevole su tutti i settori dell’economia e della società, inclusi dipendenti e consumatori. Il legislatore non fornisce una valutazione d’impatto sufficiente per le conseguenze sociali di questo processo legislativo affrettato. La protezione del clima è una sfida fondamentale, anche per l’industria. Sosteniamo espressamente gli obiettivi di protezione del clima di Parigi e ci impegniamo quindi a promuovere la protezione del clima con notevoli innovazioni e investimenti. Siamo responsabili del clima, ma anche dei dipendenti e delle loro famiglie. La vera sostenibilità tiene conto delle varie preoccupazioni. La trasformazione deve quindi essere plasmata anche socialmente “.

