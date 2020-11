Germania: locomotive elettriche di Rheincargo dal 2021 funzioneranno solo con energia verde

(FERPRESS) – Roma, 2 NOV – La divisione merci su rotaia di RheinCargo è sinonimo di trasporto ecologico ed eccellente efficienza energetica. Rispetto agli autocarri, i treni merci producono cinque volte meno CO2 per tonnellata-chilometro e necessitano solo del 20 percento dell’energia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it