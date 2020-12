Germania: la BEI concede un prestito di 200 milioni di euro alla Stadtwerke Halle

(FERPRESS) – Roma, 21 DIC – La Banca europea per gli investimenti (BEI) fornisce a Stadtwerke Halle (SWH) un prestito di 200 milioni di euro. I fondi sono destinati a finanziare un programma completo di rinnovamento e ammodernamento per le aree centrali del gruppo SWH: trasporti pubblici, approvvigionamento energetico, acqua e fognature. Nell’ambito del contratto di prestito, una parte dei fondi sarà utilizzata per l’acquisto di quasi 60 nuovi veicoli per tram da parte della controllata di SWH Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG).

Pubblicato da AB il: 21/12/2020 h 16:25